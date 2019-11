Exclusief voor abonnees "Er mag gelachen worden" Citaat van de week 02 november 2019

Ter gelegenheid van Allerheiligen gaf de uitvaartsector de nieuwste trends in begrafenissen mee. Zoals daar zijn: veel champagne bij het afscheid, misschien zelfs een barbecue, en als het kan een goede mop of twee. De ene graag in een bos, de andere liever aan zee. Zelfs in de dood zijn we steeds minder gelijk.