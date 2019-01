"Er kwamen steeds meer bussen bij" 30 januari 2019

Glen Raithel (23) uit Hoeselt was bijna een jaar lang postbode. "Ik ben ermee gestopt omdat de druk ondraaglijk werd. Er kwam steeds meer werk bij. Te veel is te veel." Hij begon als student, met een vakantiejob. "Dat vond ik heel fijn, dus tekende ik in februari 2017 een vast contract. Mijn ronde telde eerst 890 brievenbussen. Maar er kwamen er steeds meer bij - op een bepaald moment moest ik 1.200 bussen bedienen. Ik werd betaald om 7,36 uur te werken, maar sommige dagen was ik 10 uur bezig. Ik hoorde zelfs van collega's die 12 uur nodig hadden om alles gedaan te krijgen. Bpost rekent uit hoe lang je nodig hebt om een brief te posten of een pakje af te geven, maar dat zijn theoretische berekeningen, die enkel lukken als alles goed gaat. In de praktijk duurt het altijd veel langer. Er kwamen ook nooit compensaties voor al dat werk. In november ben ik gestopt." Glen schakelde over naar een job op het containerpark en legt zich meer toe op zijn werk als acteur. (PhG)

