Exclusief voor abonnees "Er komen altijd betere tijden" WAT VINDEN OORLOGSOVERLEVERS VAN DEZE CRISIS? 19 maart 2020

Gaspard ombrouck (100)

Onze trouwe lezer Gaspard Ombrouck (100) maakt zich geen zorgen om zijn gezondheid. "Mijn ene buur woont op 60 meter en de andere op 20 meter, die kunnen geen virus naar mij overbrengen. Mijn dochter komt op bezoek, maar zit aan de andere kant van tafel. Het enige verschil is dat ik 's zondags niet op restaurant kan". Volgens Gaspard maken de dagelijkse nieuwsbulletins over de dodentol van corona veel mensen heel bang. "Tijdens de oorlog verloor ik heel veel bekenden, maar dat hoorde je 's morgens niet op de radio. We moeten de dodentol van deze crisis ook durven te relativeren: eind 1945 waren er al 140.000 mensen overleden door de atoombom op Hiroshima."

