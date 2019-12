Exclusief voor abonnees "Er kan maar één de Gouden Schoen winnen: Vanaken" 11 december 2019

't Is de tijd van het jaar: de Gouden Schoen-koorts. Vincent Mannaert ziet maar één kandidaat: "Hans Vanaken verdient 'm. Meer nog dan vorig jaar. Want Hans is niet alleen een belangrijke speler voor Club Brugge, hij is inmiddels ook een completere, collectieve voetballer geworden. Hans heeft in het kalenderjaar 2019 98% van de speelminuten op het veld gestaan - er zijn topkeepers die niet zo'n regelmaat halen. Bovendien is Hans elke match bij de jongens die de meeste kilometers afleggen én aan een hoge intensiteit."

