"Er is veel kapotgegaan" Cavens 08 mei 2018

"Ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren met een traditieclub als Lierse", stelt Jurgen Cavens, Lierses held van de gewonnen bekerfinale in 1999. "Het zijn droevige dagen voor Lierse en zijn fans. Anderzijds is het zo dat het er een beetje zat aan te komen. Zonder Maged Samy had het tien jaar geleden al gedaan geweest met de club, maar de afgelopen tijd ging er toch ook veel kapot. Het feit dat ikzelf nog maar één keer op het Lisp kwam sinds mijn vertrek zegt op zich al veel. Of ik geloof dat Lierse vanuit de lagere reeksen opnieuw zal kunnen opklimmen naar het hoogste niveau? Tja, het kan, maar makkelijk wordt het niet. Het is niet iedereen gegeven om te presteren wat Beerschot-Wilrijk de afgelopen jaren deed. Dan moet je echt over een hele brede fanbasis beschikken en de jongste tijd zijn er toch veel Liersesupporters afgehaakt. Afwachten dus wat het geeft." (KDC)

