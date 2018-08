"Er is nog veel werk" Brecht Verstraete - Wervik 14 augustus 2018

BEKER VAN BELGIË

In de eerste helft van de derby op KSCT Menen kwam Eendracht Wervik er voor de rust (4-1) maar weinig aan te pas. Het liep in de tweede helft beter. Aanvoerder Brecht Verstraete had tweemaal verzorging nodig en eindigde met een open wonde net onder het rechteroog. "De eerste keer na een duel kop tegen kop", vertelt Brecht. "De tweede keer na een kopduel met David Cardon. Ik kreeg zijn elleboog tegen mijn oog. Al bij al valt het nog allemaal mee."

