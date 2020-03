Exclusief voor abonnees "Er is niks essentieels aan de staat, netheid, kleur of lengte van je haar in tijden van een oorlogssituatie" 20 maart 2020

Geachte ministers, met veel respect en ontzag voor de moeilijke beslissingen die jullie de laatste weken en dagen hebben moeten nemen, wil ik mij tot u richten omtrent één uitschuiver, met name de categorisering van een kappersbezoek als "essentieel". Er is niks essentieels aan de staat, netheid, kleur of lengte van je haar in tijden van een oorlogssituatie. En dat is het wel degelijk, oorlog tegen een onzichtbare vijand, maar van dodelijk kaliber.

Elke nuchter denkende medemens ziet in dat je een kapper helemaal niet kan gelijkschakelen met een voedingswinkel, een apotheek, een tankstation, die inderdaad essentieel zijn om nog meer schade en problemen voor de bevolking te vermijden. Overtuig mij van het feit dat een kapper belangrijker is dan een kinesist, een schoonheidsspecialiste, een pedicure, een nagelstyliste, een fotograaf, een tattoo-artiest... Overtuig mij ook van het feit dat een kapper wel de vereiste afstand kan respecteren terwijl hij/zij het haar van anderen wast, knipt of droog blaast. Overtuig mij van het feit dat die afstand wel belangrijk is op straat, op een pleintje, speeltuin of in de supermarkt, maar niet in een kapsalon. Overtuig mij van het feit dat dit virus uiteindelijk voor kappers en hun klanten toch maar een griepje is. In het belang van mijzelf, mijn gezin, de klanten en de rest van het land, heb ik besloten om niet meer open te doen. Daar krijg ik van zowat iedereen applaus en respect voor, behalve van de overheid, want die ontneemt ons zonder aarzelen de steunmaatregelen die wel gelden voor zelfstandigen die terecht gedwongen worden te sluiten.

Ines Van der Jonckheyd, Niel

