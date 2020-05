Exclusief voor abonnees "Er is minder onenigheid" Pro League-voorzitter Croonen 15 mei 2020

"We hebben een stap vooruit gezet, maar we zijn er nog niet", sprak Croonen bij 'VTM NIEUWS' na de lange vergadering. "In het meest ongunstige scenario hebben we morgen geen beslissing. Dat kan altijd. Er liggen nog moeilijke dingen op tafel, maar er is minder onenigheid. We werken eraan en hebben nog tijd om tot een zo groot mogelijke consensus te geraken. Het is niet onmogelijk om 80% van de clubs te mobiliseren. Maar er is dus nog werk." (KDW)

