"Er is me nog niet gevraagd of ik blijf" EMILIO FERRERA IN VISTA! 17 april 2018

Emilio Ferrera scoort punten als beloftencoach van Anderlecht. Niet alleen staat hij op een zucht van de titel, de voorbije maanden stroomden ook een pak jonge talenten door naar de A-kern. In onze voetbalwebcast 'VISTA!' toonde Ferrera zich trots op die prestaties. "Vier jongens zijn al in de basis gestart, drie anderen kregen al minuten. Het zijn indrukwekkende cijfers", lachte de coach. "Hein weet trouwens goed wat de bedoeling van onze beloftenploeg is. Hij vraagt nooit om iemand op een bepaalde positie te zetten. Evenmin om een vast systeem te spelen." Ondanks het succes is het toch onzeker of Ferrera, gehaald onder de vorige bewindmakers, ook volgend seizoen nog rondloopt op Neerpede. "Op dit moment kan ik niks zeggen over mijn toekomst. Er is me alleszins nog niet de vraag gesteld om te blijven. Misschien lezen ze ook de kranten", grijnsde Ferrera, doelend op de interesse van Michel Preud'homme om hem mee te nemen als veldtrainer bij Standard. "Misschien gaan ze ervan uit dat ik vertrek. Ik hou alleszins mooie herinneringen over aan mijn periode als assistent van Michel bij Al-Shabab. Eerst was ik wat gefrustreerd, omdat ik steeds hoofdtrainer was geweest. Maar nu besef ik dat we daar iets moois hebben neergezet." (VDVJ)

HLN