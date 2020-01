Exclusief voor abonnees "Er is maar één wereldtaal en dat is muziek" 11 januari 2020

"Het gerecht gaat DNA afnemen bij honderden mannen en vrouwen in de hoop om zo toch nog een doorbraak te forceren in de zaak van de Bende van Nijvel, las ik in mijn krant van woensdag. Dit is een dossier dat ik altijd op de voet heb gevolgd. Ik werk namelijk zelf bij de politie in Brussel, maar om veiligheidsredenen kan ik daar niet over uitweiden. Ik kan iedereen wel aanraden om te gaan kijken naar 'Niet schieten', de film die Stijn Coninx over de Bende van Nijvel heeft gemaakt. Dat is dan misschien wel fictie, maar er zitten ook zeer veel waarheidsgetrouwe stukken in. Om een voorbeeld te geven: één onderzoeker zit op het juiste spoor in de film en dat was ook in het echt zo. Ook al zijn deze misdaden al bijna veertig jaar oud, ik blijf gefascineerd door die zaak."

