"Er is geen B-ploeg bij Genk" Mazzu 05 december 2018

Genk met een B-ploeg tegen Charleroi, titelden de collega's van 'La Dernière Heure' maandagmorgen na een gesprek met sportief manager Dimitri de Condé. Felice Mazzu reageerde daar gisterenmiddag op: "Zes jaar geleden zou ik gezegd hebben: des te beter. Nu antwoord ik: il ne faut pas me prendre pour un con! Er is geen B-ploeg bij Genk. Met hun kern kunnen ze op drie fronten succes oogsten. Genk wil alles winnen. Geloof me. Voor ons is de beker weer hét doelwit van het seizoen. Het wordt een interessante confrontatie. Genk is speelser dan wij, terwijl wij het vooral moeten hebben van organisatie en overschakeling. Ik vind het leuk met Philippe te duelleren. Sinds we samen de Pro License volgden, klikt het tussen ons. Ik ben blij dat hij mij opvolgt op de erelijst van de trofee Raymond Goethals. Hij verdient die erkenning." (AR)

