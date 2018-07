"Er is een leven vóór en ná Edouard. Dat is nog altijd wennen" 20 JAAR STRAAT | Bij Yanne Wintein (33), Lore Wintein (29), Thomas Peeters (30) en baby Edouard in Destelbergen Redactie

12 juli 2018

00u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'her-bezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2016 | Yanne Wintein (31), lief Thomas Peeters (28) en zus Lore Wintein (27) wonen in een huis in de Stationsstraat. Yanne is yogini, Thomas filmmaker en Lore regieassistente. De drie leven als moderne hippies, vér weg van structuur en verplichtingen. Zolang ze kunnen, willen ze wegblijven uit de tredmolen van hypotheek, vaste job en kinderen. Als er ooit kinderen komen - áls, óóit - willen ze die integreren in hun leven. "Niet naar de crèche brengen, om te kunnen gaan werken." Yanne heeft plannen om orthopedagogie te gaan studeren. Thomas is net begonnen aan zijn eerste grote project: een experimentele kortfilm.

2018 | De plannen zijn licht anders gelopen. Het kind is er toch al gekomen - telfoutje - en de crèche, die nemen ze er ook maar bij. Maar de vrolijke chaos in de hoofden van Lore, Yanne en Thomas is er nog steeds, net als in de tuin. Want dat weten ze wel zeker: getrimde buxussen komen er hier nóóit in.

Een telfout in een hormonale cyclus kan soms grote gevolgen hebben. In het geval van Yanne en Thomas: een koddig hummeltje van acht maanden, genaamd 'Edouard'. Daar stonden ze dan, toen hij geboren werd: met vrije ideeën én een MaxiCosi in de hand. Ze slaan zich erdoor, maar zoeken nog. Kunnen ze tóch zichzelf blijven en goeie ouders zijn? "Ineens moeten wij órdenen. Structuur hebben. Voor mensen als ons: best tegennatuurlijk."

