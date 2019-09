Exclusief voor abonnees "Er is een borderline-categorie" Huisref Tim Pots geeft duiding bij inconsequentie VAR 24 september 2019

00u00 0 De Krant Jess Thorup legde zich zondag neer bij de uitsluiting van Vadis Odjidja in Waregem, maar de coach van AA Gent gaf wel fijntjes aan dat hij de voorbije weken 'ergere dingen' zag die slechts met geel bestraft werden. Onze huisref Tim Pots geeft duiding.

Het was meteen duidelijk dat Thorup refereerde aan twee fases. Eén: Ndongala trapte Dennis overhoop in Club Brugge-RC Genk, maar kreeg slechts geel. Twee: Henen ging zaterdag in Charleroi-STVV vol met de studs op de enkel van Janssens, maar kwam er ook met geel vanaf. "Die inconsequentie vloeit voort uit het feit dat niet alles zwart-wit is in het voetbal", zegt Tim Pots. "Als je in het tennis tien fases moet beoordelen, krijg je tien keer hetzelfde resultaat, maar in het voetbal is er een heel grote grijze zone. UEFA heeft een aantal criteria opgesteld voor een rode kaart: lopen de spelers in dezelfde of in tegengestelde richting, is de voet van de grond of niet, gaat de speler er met de studs vooruit in, wat is de intensiteit van de actie, met welke snelheid gebeurt dat, blijft de speler verticaal of niet? UEFA heeft een aantal clips samengesteld om dat te verduidelijken, maar een aantal van die criteria blijven subjectief."

Subjectief

"Er is een schaal van 1 tot 10 opgesteld om fases te beoordelen. 9 en 10 zijn altijd rood, 5, 6 en 7 vergen geel. Maar er is ook categorie 8, die 'borderline' genoemd wordt. Geeft een ref daarvoor geel, dan is dat goed. Maar geeft hij rood, dan is dat ook goed. Toont een ref in die categorie rood, dan moet je dat als VAR ondersteunen. Geeft hij geel, dan moet je daar als VAR van afblijven. Daar valt de overtreding van Ndongala onder: het was niet frontaal, het was met de wreef en niet met de studs vooruit. Een 'borderline'-situatie waarbij de VAR niet moet tussenkomen. Maar omgekeerd geldt hetzelfde ook voor de uitsluiting van Odjidja. Als er sprake is van een hoge intensiteit, zie je dat als ref vanop 50 meter. Maar aan de body language van scheidsrechter Smet zie je dat hij totaal geen intensiteit ziet, want hij blijft op post. Dan moet de VAR niet tussenkomen. Het verwondert me dat er drie speeldagen schorsing gevraagd worden voor Odjidja, omdat hij in dezelfde richting beweegt als Waregemspeler Larin en er geen sprake is van de studs vooruit. Het moet toch zijn dat Smet in zijn rapport geïnterpreteerd heeft dat de voet van de grond was en dat er sprake was van een zekere intensiteit. Nogmaals: het is heel subjectief." (RN)