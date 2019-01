"Er is al genoeg geschoten op mij" Vanderhaeghe wil niet paintballen 10 januari 2019

Dolle pret bij de A-kernspelers van KV Kortrijk gisteren tijdens een sessie paintballen. Trainer Yves Vanderhaeghe mengde zich echter niet in de verfkogeldebatten. "Er is al genoeg geschoten op mij dit seizoen", antwoordde hij laconiek. Daarmee viseerde hij duidelijk de pers, die hem niet altijd spaarde tijdens de moeilijke periode bij AA Gent. "Ik heb een taai vel, maar op bepaalde momenten werd de grens overschreden. Als het slecht gaat, is het altijd de schuld van de trainer. Ergens moet het toch fair blijven. Ja, sommige commentaren hebben me destijds echt geraakt." Naast paintball deed KVK gisteren ook een bosloop en een tennisvoetbaltoernooi. Dat was meteen de eerste van drie teambuilding-dagen in eigen land. (MPM/ESK)

