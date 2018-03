"Er hangen niet overal camera's zoals in 'Temptation Island', hé" Drie jaar voor verkrachting zonder bewijzen 20 maart 2018

00u00 0

"Het is niet zoals bij 'Temptation Island', hé. Er hangen niet overal camera's, dus zéker gaan we het nooit weten", sprak gisteren een advocaat wiens cliënt voor de Gentse rechter moest verschijnen op beschuldiging van verkrachting. De rechter volgde die redenering, zij het zonder het gewenste resultaat: de man kreeg drie jaar cel, ondanks het gebrek aan duidelijke bewijzen. De beklaagde had op een feestje een dronken vrouw naar boven gebracht om haar in bed te leggen, waarna er seks volgde. Volgens de vrouw riep ze meerdere keren 'neen'. Niemand kon dat bevestigen, maar de verklaringen van de vrouw en de rapporten van haar psycholoog waren genoeg voor de rechtbank. (OSG)

