"Epstein is gewurgd in zijn cel"

Foto's van gebarsten haarvaten bij de lijkschouwing op Jeffrey Epstein suggereren dat de voor zedenfeiten veroordeelde miljardair is vermoord in zijn cel in Manhattan. Dit heeft een voormalige patholoog van de stad New York in een interview op de Amerikaanse tv gezegd. Forensisch patholoog Michael Baden zei in het programma 'Dr. Oz' dat Epstein vermoedelijk door wurging is omgekomen. De theorie van de arts gaat in tegen het standpunt van de huidige New Yorkse patholoog, die stelt dat Epstein zichzelf heeft opgehangen.

