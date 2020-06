Exclusief voor abonnees "Epidemie zwakt af, maar we moeten voorzichtig blijven" 27 juni 2020

Uit het dagelijkse rapport van Sciensano blijkt dat de epidemie nog altijd in kracht afneemt, maar het gaat traag. Gemiddeld worden er per dag nog 89 besmettingen met het coronavirus opgetekend, 6% minder dan de voorgaande periode van zeven dagen. Toen lag dat gemiddelde nog op 94. Ook in de ziekenhuizen blijft de trend gestaag dalen. Gemiddeld worden nu elke dag nog 15 nieuwe patiënten opgenomen, 15% minder dan de zeven dagen ervoor. Momenteel liggen nog 255 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, een heel stuk minder dan de 340 een week geleden. De wetenschappers roepen op de maatregelen goed te blijven opvolgen, in de hoop de cijfers nog verder te zien dalen. (CMG)

