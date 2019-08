Exclusief voor abonnees "Enorme opluchting" Voorzitter De Witte 30 augustus 2019

Ivan De Witte is zeer blij met de kwalificatie van zijn club voor de Europa League. "We hebben een moeilijke wedstrijd gekend, maar dat was voorspelbaar", zegt de voorzitter van AA Gent. "Maar dit is een mooi moment voor de club. Het financiële aspect van Europees voetbal is belangrijk, maar dat is op dit moment niet wat primeert voor mij. De club komt in de Europa League opnieuw op de Europese scène en dat is voor mij het belangrijkste. Deze kwalificatie is een enorme opluchting, ook omdat ze er gekomen is na een hobbelig parcours. Eerst was er die verloren bekerwedstrijd, daarna de drie voorrondes die we moesten overleven. Als je dat allemaal op een rijtje zet, kan je deze kwalificatie alleen maar verdiend noemen." (RN)

