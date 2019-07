Exclusief voor abonnees "Enkelspel beetje op achtergrond beland" Flipkens tegen Jakupovic 01 juli 2019

Terwijl ze in het enkelspel uit de top 100 is gezakt, staat Kirsten Flipkens wel te blinken met haar beste dubbelranking ooit (WTA 23). Het gevolg van dat straffe dubbelparcours - zaterdag verloor ze nog de finale in Eastbourne met 6-2, 3-6, (6-10) van de Taiwanese zusjes Chan - is dat ze vandaag tegen de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 143) toch met wat vraagtekens start. "Ik betreur mijn keuzes voor het dubbel niet, maar daardoor is het enkelspel wel een beetje op de achtergrond beland", wist Flipkens (33), die haar eigen kledinglijn lanceert (www.flpr-apparel.com). "Ik wil mijn top zoeken in het dubbelspel." (FDW)

