Exclusief voor abonnees "Enkel uitvaarten in intieme kring" Begrafenisondernemer 13 maart 2020

00u00 0

"Voor onze uitvaarten heeft het coronavirus een grote impact", vertelt begrafenisondernemer Jill De Ras (40) uit Lede. "We hebben te horen gekregen dat begrafenissen enkel nog in intieme kring mogen doorgaan. Voor veel families is dat een extra klap. Drie geplande uitvaarten met telkens meer dan 500 aanwezigen moeten nu beperkt worden." De voorbije dagen al moest iedereen de handen voor en na een uitvaartplechtigheid extra ontsmetten. Condoleren gebeurde via een buiging in plaats van met een handdruk. "Ook wij moeten ons extra beschermen wanneer we naar een overlijden gaan - zeker als er een coronarisico is", zegt Jill. "Gelukkig hebben we een voorraad ontsmettingsmiddel in huis. We doen er ook in deze omstandigheden alles aan om de families zo goed mogelijk bij te staan en sereen te blijven." (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis