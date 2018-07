"Enkel met nog meer grinta kunnen we ons overtreffen" 28 juli 2018

"Decompressie na een succes is iets heel menselijk." Ivan Leko beseft dat hij voor een zware opdracht staat. "Dat is bij alle jobs zo, niet alleen in het voetbal. Het is aan ons om extra energie te leveren. We moeten de knop omdraaien en alles vergeten. Met nieuwe ambitie, motivatie en grinta moeten we er opnieuw vol tegenaan. Het zou fantastisch zijn om opnieuw de titel te pakken, maar zeker niet gemakkelijk. Er is véél werk aan de winkel, want we hebben zeven nieuwe spelers en eigenlijk een nieuwe ploeg. Ik ben benieuwd. Vanaf de eerste tot de laatste minuut moeten we nog meer vechtlust tonen. Alleen zo kunnen we onszelf overtreffen. Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten dan zeker zullen volgen." (TTV)

