Exclusief voor abonnees "Enkel live krijg je degelijk advies" Stoffenverkoper Thomas Nichelson uit Harelbeke 23 mei 2020

De stoffenwinkel bestaat sinds 1947 - ik ben de derde generatie - en mijn ouders of grootouders hebben dit soort toestanden nooit eerder meegemaakt", zegt Thomas Nichelson. "Zodra we weer opengingen, hebben mensen een week lang elk moment van de dag gemiddeld anderhalf uur aangeschoven. In normale omstandigheden zou je een gat in de lucht springen, nu is dat vooral pijnlijk. We merken dat heel wat mensen hier nooit eerder kwamen. Plots halen ze hun naaimachine onder het stof vandaan om mondmaskers te maken. Dat juichen wij uiteraard toe, en we hopen dat die trend zal aanhouden. Dat mensen er weer plezier in vinden om zelf iets te creëren. Makers waren al opnieuw belangrijker, door corona zijn ze dat nu nog meer. Al onze elastieken worden bijvoorbeeld lokaal gemaakt. Voor de crisis draaiden die firma's

amper nog. Maar bovenal voelen ze zich geapprecieerd. Net zoals de naaisters. Er is weer meer bewondering voor het pure ambacht, dat is fijn."

