Gene Bervoets (63) heeft voor het eerst gereageerd sinds bekend werd dat hij gewond raakte tijdens de opnames van 'Beau Séjour 2'. De acteur laat weten dat alles goed komt, maar wil verder niet vertellen wat er precies gebeurd is. "Lieve mensen, sinds het bericht werd verspreid over mijn ongeluk krijg ik heel wat ongeruste reacties", steekt Bervoets van wal op Facebook. "Via deze weg wil ik jullie melden dat ik thuis herstel. Hopelijk begrijpen jullie dat ik onmogelijk op alle berichten persoonlijk kan reageren. Het komt goed. Voorlopig kan ik geen details geven. Het enige wat nu telt, is rust. Bedankt om dat even te respecteren. Hartelijke groet en een fijne jaarwisseling gewenst." Bervoets raakte gewond tijdens een scène in een waterstudio en moest even naar het ziekenhuis.

