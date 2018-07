"Enige doel wat me nog rest" Cavendish viseert zegerecord Merckx 06 juli 2018

Marc Cavendish heeft de voorbije tien jaar 30 ritzeges behaald in de Ronde van Frankrijk. Alleen Eddy Merckx (34) doet nog beter. Cav wil de Kannibaal alsnog naar de kroon steken. "Dat record van Eddy houdt me inderdaad bezig", bekent de Manx Express. "Kijk, ik denk dat ik zo goed als alles bereikt heb in het wielrennen wat binnen mijn fysieke mogelijkheden ligt. Dan is dat record het grootste doel dat me nog rest. Het is niet iets dat je als doel stelt aan het begin van je carrière. Maar als je zo ver bent... Of het me lukt? Enerzijds lijkt het zo dichtbij. Maar in de praktijk is die 34 nog zo ver weg. Ik hoop de komende drie weken minstens wat dichterbij te sluipen. Ik ben met onder meer Mark Renshaw en Edvald Boasson Hagen in elk geval zeer goed omringd. En ik heb de goede vorm te pakken. Zien wat dat straks oplevert." En de groene trui? Die heeft Cav allang opgegeven. "Met het puntensysteem dat al enkele jaren in voege is, is Sagan onklopbaar. Geen enkele pure sprinter kan die nog winnen." (DNR)

