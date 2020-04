Exclusief voor abonnees ... en zijn Franstalige collega stopt er (een beetje) mee 25 april 2020

De Franstalige tegenhanger van Steven Van Gucht, Emmanuel André (rechts op foto), zal niet langer de dagelijkse persbriefings voor zijn rekening nemen. Hij stopt enkel als woordvoerder, benadrukt hij, en wil zich focussen op zijn rol als arts en onderzoeker in verschillende werkgroepen, zoals de GEES. Van politieke druk is geen sprake, klinkt het. "Ik heb mijn besluit onafhankelijk genomen." André - die het eind vorige maand emotioneel erg moeilijk kreeg toen hij de dood van een 12-jarig kind moest bekendmaken - is vader van drie kinderen van 2, 5 en 7 jaar. "Nu is het tijd om een paar dagen met hen door te brengen." Het Crisiscentrum had gevraagd om nog even te wachten met de aankondiging. "Maar wellicht begon de vermoeidheid hem parten te spelen", klinkt het daar. "Wat heel begrijpelijk is." Tot er een opvolger is aangeduid, zal Van Gucht ook de Franstalige mededelingen doen. (LB)

