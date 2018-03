...en ze droomt van eigen wielercarrière Cameron Vandenbroucke

"Was ik een jongen, dan had ik Lance geheten" 20 maart 2018

In aanwezigheid van zo'n honderdvijftig genodigden werd gisteren in het Café de la Grand Place - de vroegere Hostellerie de la Place, waar de kinderwieg stond van Frank Vandenbroucke - in Ploegsteert 'VDB. De Biografie' voorgesteld. Daarbij, naast mama Chantal, papa Jean-Jacques, dochter Cameron, nonkel Jean-Luc en nicht Céline, onder meer ook VDB's ex-ploegleider Patrick Lefevere, ex-ploegmaats Jo Planckaert en Nico Mattan, ex-manager Paul De Geyter, Freddy Maertens en regerend beloftenwereldkampioen veldrijden Eli Iserbyt. Met de diverse koerstruien, Belgische driekleuren en trofeeën van haar zoon (waaronder de Kristallen Fiets '99) op de achtergrond sprak mama Chantal een zeer emotioneel dankwoord. Het grote verschil met de eerder, in 2008 gepubliceerde autobiografie 'Ik Ben God Niet', is dat VDB's ouders nu hun volle steun en medewerking verleenden. "De stem van de familie ontbrak de voorbije jaren", aldus auteur Stijn Vanderhaeghe. Frank is intussen een mythe geworden, hij behoort tot het wielererfgoed, maar het werd tijd dat ook Chantal en Jean-Jacques hun verhaal konden doen." Hoogtepunten van de presentatie waren de odes van Richard Fredon - 'Chanson VDB' - en vooral de originele, tweetalige versie van 'Ploegsteert' van Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal). In de rand van het gebeuren onthulde dochter Cameron (19) dat ze, in het kader van haar studie Communicatie, vanaf 16 april als stagiaire aan de slag gaat bij Quick.Step Floors. In een exclusief interview vertelt ze verder ook over de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde voor haar in 2009 overleden papa en de stiekeme droom om zelf ooit iets te betekenen op de fiets. "Binnenkort wil ik, in het volste geheim, eens deelnemen aan een klein koersje. Dat zal me al veel duidelijk maken." (JDK)

