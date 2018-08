... en YouTube lanceert streamingdienst 30 augustus 2018

Ook bij YouTube zitten ze niet stil. De videowebsite heeft gisteren een eigen muziekstreamingdienst beschikbaar gemaakt voor gebruikers in ons land. YouTube Music is een concurrent van onder meer Spotify. De dienst is beschikbaar als app voor Android en iOS en via de website music.youtube.com. Het bedrijf werkt met de vier grote platenmaatschappijen (Universal, Sony, Warner en EMI) en met tal van kleinere labels. Gebruikers kunnen niet alleen nummers beluisteren, maar ook videoclips en live-opnames bekijken. Ook zijn er tal van playlists en covers.

