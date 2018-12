...en wie wil, kan erbij gaan slapen 29 december 2018

00u00 0

Vanaf de lente zullen er 200 bezoekers kunnen overnachten in Pairi Daiza, in een hotel en nieuwe lodges. Die liggen in het nieuwe gebied waar ook de verblijven van de bruine beren gebouwd worden. "Omdat het park stilaan te groot wordt om op één dag te bezoeken, is er een grote vraag naar overnachtingen", klinkt het. Concreet komen er 26 hotelkamers en lodges voor 6 à 8 personen. Wie daar verblijft, heeft zicht op een landschap met beren en wolven. Gasten krijgen ook de kans om 's ochtends mee de dieren te voederen. Binnen een vijftal jaar zou er plaats moeten zijn om 2.000 bezoekers te laten overnachten. (SPK)