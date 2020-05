Exclusief voor abonnees ... en we bellen dubbel zo lang 06 mei 2020

Op vrijdag 13 maart, de dag na de aankondiging van de lockdown-maatregelen, belden we elkaar massaal, zo blijkt ook uit de cijfers van Telenet. Met de vaste lijn voerden we die dag in totaal meer dan 4,8 miljoen gesprekken: 65% meer dan op een normale weekdag. Goed voor gemiddeld 4 telefoontjes per klant, dat is dubbel zo veel als anders. Ook via de smartphone werd er duchtig getelefoneerd, met 25 miljoen gesprekken of 9 per gebruiker. Vandaag bellen we nog steeds 30% meer met de vaste lijn dan vóór de lockdown, én dubbel zo lang: gemiddeld 7 minuten. (SPK)