"En toch kijken we naar boven"

Kosanovic 09 april 2019

"We startten goed aan de wedstrijd. Maar dan valt die 1-0 - zo'n owngoal maak je één keer in je leven. Zinho mag het zich niet te veel aantrekken." Milos Kosanovic zag ook dat zijn ploeg nadien de pedalen verloor. De goede eerste twintig minuten waren snel vergeten. "Het mag niet dat je zo in mekaar stuikt, dat je het concept niet meer volgt. Of het een mentale kwestie is? (denkt na) Het is alleszins niet de eerste keer dat het gebeurt. Misschien is het wel mentaal, ja. Ik weet het niet."

