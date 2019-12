Exclusief voor abonnees ...en schenkt 20.000 euro voor Warmste Week 24 december 2019

RSC Anderlecht toonde zich van zijn gulle kant en schonk 20.000 euro voor Warmste week en de Franstalige tegenhanger Viva for Live. De opbrengst was het gevolg van de 'bolletjesactie' die RSCA opzette met de Brusselse suikerbakkerij Joris. Anderlecht verkocht zakjes 'gummies' voor 5 euro voor het goede doel. Gisteren trok perschef David Steegen naar Kortrijk (Warmste Week) en naar Doornik (Viva for Life) om de cheque te overhandigen. (MJR)