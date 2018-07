...en rijdt meeste criteriums 30 juli 2018

Aalst opent vanavond de na-Tourcriteriums. Groene trui Peter Sagan is van de partij en rijdt ook de meeste andere Belgische criteriums. Tenzij hij plots, door de gevolgen van een zware val in de slotweek van de Tour, op andere gedachten wordt gebracht. Ook Belgisch kampioen Yves Lampaert ligt in Aalst, Roeselare, Sint-Niklaas, Herentals en Putte onder contract. Mathieu van der Poel zakt eveneens af naar Aalst. Vrijdagavond zal hij ook in Putte zijn. Buitenlandse vedetten aantrekken is voor Belgische organisatoren van criteriums nochtans niet langer evident. Chris Froome trekt naar zijn hoogzwangere vrouw. Tourwinnaar Geraint Thomas zal in ons land niet te zien zijn. In Nederland ook niet. Vanavond toppen Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Bram Tankink in Boxmeer de affiche. Woensdag wordt de Acht van Chaam gereden. Met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Mathieu van der Poel. (FHN)

