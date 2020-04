Exclusief voor abonnees ... en praat met Still (ex-Club Brugge) 17 april 2020

Twee krachten minder: eerst Simon Davies, nadien ook Pär Zetterberg out. Anderlecht vreest dan ook dat de workload voor de technische staf te groot zal worden, dus kijkt het uit naar versterking voor dat departement. In die optiek had het gesprekken met Edward Still (29). De Belg met Engelse roots werkte in het verleden als assistent bij STVV en werd bij Club Brugge landskampioen onder Ivan Leko. In de voetbalwereld staat hij bekend als een krak in data - de weg die Anderlecht onder sportmanager Peter Verbeke intensiever wil gaan bewandelen - en als een harde werker. (PJC)