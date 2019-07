Exclusief voor abonnees "En nu vakantie" 02 juli 2019

Kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 114) had een paar kansjes in set twee, maar moest uiteindelijk toch met 2-6, 4-6 haar meerdere erkennen in de jonge Russische Veronika Kudermetova (WTA 59). "Het is ontgoochelend, want er waren mogelijkheden", zei Bonaventure, die toch met 52.000 euro naar huis mocht. "Na de eerste set dacht ik dat ik een pak rammel zou krijgen, maar daarna serveerde zij minder goed en kwam ik in de match. Ik durfde er evenwel niet genoeg voor gaan op de breakballen die ik had. Dat is iets dat ik waarschijnlijk nog moet leren. Misschien heeft het ook wat met vermoeidheid te maken, ik heb veel gespeeld de laatste tijd, waardoor ik wat negatief was op de baan. Maar ik vertrek morgen (vandaag, red.) op vakantie, dat gaat me goed doen." (FDW)

