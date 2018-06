"En nu naar hogeschool" 29 juni 2018

00u00 0

Martine (54) is supertrots op haar zoon Milan (18). Hij is geslaagd voor zijn middelbare studies én voor het ingangsexamen van zijn hogeschoolopleiding. Dubbel feest dus. "We zijn eigenlijk al drie dagen aan het feesten", lacht de fiere mama. "Eerst de officiële receptie op school, de dag nadien een etentje en nu zitten we met een goed glas wijn op ons terras thuis, samen met mijn man en Milans vriendin. Heel gezellig!"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN