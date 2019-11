Exclusief voor abonnees ...en mogen olympisch kwalificatietoernooi in Oostende spelen 16 november 2019

De Belgian Cats kregen ook goed nieuws van de Internationale Basketfederatie FIBA. België is aangeduid als één van de vier gastlanden om het olympisch kwalificatietoernooi te organiseren. De wedstrijden vinden van 6 tot 9 februari plaats in Oostende. Het geeft de Cats meteen thuisvoordeel in hun ultieme strijd naar olympisch startrecht.