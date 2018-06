...en mag door Trump niet met Nike spelen 09 juni 2018

Pech voor een aantal Iraanse voetballers op het WK in Rusland. Door de economische sancties van de Amerikaanse president Donald Trump mogen zij niet met schoenen van Nike voetballen. "We mogen hen als Amerikaans bedrijf niet van schoenen voorzien", zeggen ze bij het sportmerk. Bondscoach Carlos Queiroz reageerde 'not amused'. "Dit is een belediging aan Iran." Hij wil een klacht indienen bij de FIFA. "Het kan toch niet dat dit vlak voor het WK komt? Voor een voetballer is het belangrijk om op zijn eigen schoenen te spelen, iedereen weet dat." De officiële sponsor van Iran is Adidas, maar sommige spelers verkiezen voetbalschoenen van Nike. (FDZ)