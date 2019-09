Exclusief voor abonnees ...en mag aan het werk bij Barça na slechtste start in 25 jaar 24 september 2019

00u00 0 De Krant Hoezo, crisis bij Real? Het is in Barça dat het alarm afgaat na de slechtste start in 25 jaar. Twee keer raden naar wie iedereen kijkt om het op te lossen...

'Elk veld voelt tegenwoordig als Anfield.' Treffender dan het Spaanse AS kan je het uitcomplex van Barcelona niet omschrijven. Sinds de meltdown op Liverpool in de halve finales van de Champions League konden de Blaugrana al 7 matchen niet meer winnen buitenshuis - een negatieve reeks die al van 2001 geleden was.

Stabiliteit

Zaterdag was er het voorlopige dieptepunt. Toen ging de Spaanse landskampioen kansloos met 2-0 onderuit op bezoek bij promovendus Granada. De ontdekking van Ansu Fati kon veel verbloemen de voorbije weken, maar stilaan neemt het pessimisme de bovenhand. Offensief mist Barça magie, achterin slikt het te makkelijk goals. Met negen tegentreffers is het de gedeeld slechtste verdediging van La Liga. Ondertussen hinkt het ook al vier punten achter Real. Niet verwonderlijk dat het dus opnieuw stormt rond trainer Ernesto Valverde. "In het voetbal kan het in drie dagen ineens crisis zijn, maar even snel is dat weer voorbij", relativeerde hij gisteren. "Maar we zijn momenteel inderdaad niet zo stabiel als de voorgaande jaren. Daar moeten we aan werken."

In de bestuurskamer zou de positie van de coach nog niet wankelen. Al hebben vele fans de hoop al opgegeven dat Valverde met een oplossing zal komen. Het lot van Barça zal opnieuw in de handen van Lionel Messi liggen. Wellicht start de Argentijn straks voor het eerst in de basis sinds zijn kuitblessure. Het moet wat druk van de schouders van Antoine Griezmann en Luis Suárez - beiden zwak aan het seizoen begonnen - nemen. Een overwinning vanavond tegen Villarreal zou dat eveneens doen. Gelukkig voor Barça is Camp Nou het decor. (VDVJ)