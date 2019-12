Exclusief voor abonnees ... en laat zich op Europese top vervangen door Charles Michel 12 december 2019

Door de Britse verkiezingen laat Boris Johnson zich vandaag op de Europese top in Brussel vervangen door kersvers voorzitter Charles Michel. Het is niet de eerste keer dat een Europese leider een bijeenkomst van de Europese Raad niet kan bijwonen. Hij of zij mag dan geen beroep doen op een lid van de nationale delegatie, maar kan zich enkel door andere staatshoofden of regeringsleiders laten vervangen. Johnson koos zelf voor Charles Michel, die als voorzitter ook lid is van de Europese Raad. Michel zal dan in naam van Johnson - en dus het volledige Verenigd Koninkrijk -moeten instemmen met de conclusies, al is het Britse standpunt uiteraard al bekend en gaat het hier vooral om een formaliteit.

