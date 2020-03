Exclusief voor abonnees ...en laat buitenlanders terugkeren naar huis 31 maart 2020

Racing Genk gaat ervan uit dat de huidige maatregelen rond het coronavirus nog verlengd zullen worden en laat z'n buitenlandse spelers terug naar huis keren. Als die mogelijkheid zich aandient, want simpel is dat niet. Voor Ivoriaanse huurling Eboue Kouassi en de Colombianen Lucumí en Cuesta is er momenteel geen mogelijkheid om naar hun thuisland te vliegen. De club bekijkt samen met hen de opties, zodra er een mogelijkheid is om alsnog te vertrekken. De revaliderende Thorstvedt is enkele dagen geleden al terug naar Noorwegen vertrokken, zijn Scandinavische ploegmaats Mæhle, Dæhli en Nygren zullen zijn voorbeeld later deze week volgen. Borges vertrekt woensdag naar Brazilië; Paintsil en Onuachu nemen mogelijk/wellicht volgende week het vliegtuig richting Afrika.

