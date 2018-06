... en krijgt vaak te maken met agressie 05 juni 2018

Elke maand ontvangt het meldpunt voor agressie op huisartsen zo'n zes meldingen. Volgens het meldpunt, dat twee jaar geleden werd opgericht na de moord op huisarts Patrick Roelandt, zijn er in werkelijkheid nog veel meer gevallen van agressie. In totaal zijn er al 137 meldingen binnengelopen. Bij de helft is er sprake van verbale agressie, gevolgd door psychologisch geweld (28%) en fysiek geweld (22%). (KAV)