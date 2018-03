...en jonge Deen rijker 27 maart 2018

Quick.Step heeft er een nieuwe kracht bij. De jonge Deen Kasper Asgreen (23) kreeg een contract tot eind 2019. Een noodzakelijke aanwerving, want door de (langdurige) blessures van Devenyns, De Plus, Vakoc en Gaviria was het niet evident om voor alle wedstrijden een voltallige ploeg samen te krijgen. Asgreen wordt de 28ste renner in de kern. De jongeman komt over van het continentale Team Virtu Cycling, dat eigendom is van Bjarne Riis. Asgreen is een hardrijder: hij werd vorig jaar Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, op het WK werd hij 7de. Hij won ook een rit in de Ronde van de Toekomst en was tweede op het Deens kampioenschap tijdrijden bij de profs. In januari liep hij al even stage bij Quick.Step.