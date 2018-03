...en in Leuven zingen de gevels 27 maart 2018

In Leuven gaan ze dan weer de zingende toer op, en wel met hun gevels. Architectenbureau DMOA maakte een bijzondere gevel aan zijn nieuwe hoofdgebouw aan de Ruelensvest. De zogeheten 'Muurmelaar' is een levende gevel die bewegingen van voorbijgangers analyseert en omzet in klanken en ritmes. De techniek werd ontwikkeld door het departement Architectuur van de KU Leuven. "De bedoeling was om de gevel zelf geluid te laten maken, alsof de architecturale materialen kunnen spreken", zegt student Maarten Houben, die er zijn masterproef over maakte. "Als de verborgen camera een voorbijganger opmerkt, worden de houtblokjes van 17 ramen ritmisch aangeslagen. Je kan het effect vergelijken met een grote xylofoon." (BMK)