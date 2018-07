"En ik hou niet eens van voetbal" Uitslag vereeuwigd op... achterwerk 09 juli 2018

00u00 0

Ja, de kwartfinale tussen Brazilië en België was memorabel. En nee, we zullen de eindstand wellicht nooit vergeten. Anders springt Kim Vandenhoeck wel even in. De Kortrijkzaan zag de toekomst van de Rode Duivels behoorlijk somber in toen ze vorige week 0-2 achterstonden tijdens de achtste finales tegen Japan. Hij ging een weddenschap aan: zou België tóch nog winnen en vervolgens Brazilië verslaan, zou hij de laatste uitslag laten tatoeëren op het achterwerk. En zo geschiedde: zaterdagochtend moesten de billen van Vandenhoeck bloot voor Tattoo Mike. En dan te zeggen dat de man éigenlijk geen voetbal volgt. "Maar ik ben een man van mijn woord." (JME/LPS/CMA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN