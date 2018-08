"En hij heeft kleed perfect gekozen" Ynske zegt 'ja' op trouw die haar man stiekem regelde 20 augustus 2018

Voor de tweede keer heeft Ynske De Baets (36) zaterdag overtuigd 'ja' gezegd op de huwelijksvraag van haar man Ludwig Verschraegen. Pas twee dagen daarvoor had hij haar op haar werk gevraagd of ze nog eens met hem wou trouwen. Acht jaar geleden huwde het koppel uit Lochristi al voor de wet - zonder feest. De voorbije maanden regelde Ludwig een compleet huwelijksfeest voor 250 vrienden en familieleden in hun tuin. Achter haar rug zorgde hij voor een stijlvolle uitnodiging, passend kleed, regelde een dj, fotograaf, catering, tuinaankleding en een 'kinderdorp' met springkastelen. En niemand die zijn mond voorbij praatte.

