...en hervat zonder aanwinst Muñoz

Genk begint vandaag aan de voorbereiding zonder de eerste zomertransfer. De Colombiaanse verdediger Daniel Muñoz (24) zit nog vast in zijn thuisland - het luchtruim is daar nog gesloten door de coronacrisis. Ook Kouassi en Onuachu zijn er nog niet bij. De twee zitten vast in respectievelijk Ivoorkust en Nigeria, Genk doet er alles aan om hen snel in België te krijgen. Ook Bongonda zal er vandaag niet bij zijn, hij verblijft in Italië. Spelers die tijdens de coronacrisis zijn blijven doortrainen in Genk hebben de toestemming gekregen zich een paar dagen later op de club te melden, dat is onder meer het geval voor Bongonda. De andere spelers kregen gisteren al een medische check-up. Op Bryan Heyen - herstellend van een kruisbandletsel - en Kristian Thorstvedt - revaliderend van een voetbreuk - na, verschijnt vandaag iedereen op training. Ook de twee doelmannen Maarten Vandevoordt en Danny Vukovic zijn volledig fit om aan de voorbereiding te beginnen. De 18-jarige belofte Ismael Saibari komt voorlopig bij de A-kern. (KDZ)

