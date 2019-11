Exclusief voor abonnees ... en geeft Vrancken nieuw contract 16 november 2019

KV Mechelen en trainer Wouter Vrancken (40) gaan nog een tijdje met elkaar door. Wouter Vrancken maakte van de Genkse interesse gebruik om zijn contract in Mechelen op te waarderen. "Ik ben heel tevreden. Dit is een blijk van vertrouwen en appreciatie. En naar de buitenwereld is dit een mooie manier om te zeggen dat we het echt goed hebben met elkaar en dat we graag samen verder willen. Racing Genk was niet concreet, maar Mechelen heeft proactief gehandeld. Voor mij moest niets, maar Mechelen wilde met dat nieuwe contract ook graag wat extra zekerheid inbouwen. (KDZ)