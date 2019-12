Exclusief voor abonnees ... en Dua Lipa voor de tweede keer naar Antwerpen 03 december 2019

Twee jaar na haar concert in de Lotto Arena heeft Dua Lipa (24) haar terugkeer naar ons land aangekondigd. De Brits-Kosovaarse popster komt met haar 'Future Nostalgia Tour' op zaterdag 2 mei naar het Antwerpse Sportpaleis. Met die tournee stelt Dua Lipa - wereldberoemd dankzij hits als 'Be The One', 'New Rules', 'One Kiss' en haar jongste single 'Don't Start Now' - haar langverwachte nieuwe plaat voor. "Met dit album wilde ik mezelf uitdagen. Om muziek te maken die aanvoelt alsof ze naast mijn favoriete klassieke popsongs kan staan, terwijl de songs nog steeds fris en 'van mij' zijn. Ik werd geïnspireerd door zoveel artiesten. Van Gwen Stefani tot Outkast." Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 6 december om 9 uur te koop via Tele Ticket Service.

