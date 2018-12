... en doet De Sutter contractvoorstel 29 december 2018

00u00 0

Na wekenlang proefdraaien weet Tom De Sutter waar hij aan toe is. De 33-jarige aanvaller kan in principe een contract ondertekenen bij KV Oostende tot het einde van dit seizoen, maar enkel en alleen als er na 1 januari één van de huidige aanvallers vertrekt. In afwachting daarvan wil de kustploeg De Sutter meenemen op stage naar het Spaanse Murcia, waar de spits verder naar zijn beste niveau kan toewerken. Het lot van De Sutter is dus afhankelijk van de verkoop van Zivkovic, Guri of Sakala - de drie aanvallers die allesbehalve aan de vereisten voldoen. Guri en Sakala zijn miskopen, Zivkovic hielp KVO met enkele goals in de beker, maar was in de competitie (3 goals) amper belangrijk. Toch staat hij op de radar van Dinamo Kiev, dat de Nederlandse Serviër de voorbije weken meermaals gescout heeft. De Sutter houdt zijn antwoord voorlopig in beraad, al lijkt hij op het eerste gezicht wel oor te hebben naar het contractvoorstel. (TTV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN