... en doet bod op Semedo (Moreirense) 12 juni 2018

00u00 0

Zoals steeds steekt Club Brugge tijdens de transferperiode een beetje overal zijn tentakels uit. Eén daarvan gaat richting Portugal, waar blauw-zwart een miljoenenbod deed op Alfa Semedo Esteves (20) van het nummer vijftien Moreirense. Hij is een verdedigende middenvelder van 1m90, die twee jaar geleden door Benfica nog werd uitgeleend aan derdeklasser Vilafranquense. Daar ontpopte de in Guinee-Bissau geboren Semedo zich tot een vaste waarde, net als vorig seizoen bij Moreirense. Gezien zijn profiel is het maar de vraag of hij gezien wordt als een potentiële vervanger van Nakamba, dan wel als een back-up op het middenveld. (WDK)